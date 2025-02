Panorama.it - Coi dazi alle Big Tech, l’Ue prepara il suicidio

Leggi su Panorama.it

Beh, se non si parlano tra loro, sono interessanti coincidenze. Mentre la Commissione Ue fa trapelare la volontà di tassare le Bigamericane per ribattere alla minaccia ditrumpiani, il capo dello Stato Sergio Mattarella torna a picchiare contro Elon Musk e la nuova Silicon Vy (spostata in Texas). «Accanto a una nuova articolazione multipolare dell’equilibrio mondiale, si riaffaccia, con forza, e in contraddizione con essa, il concetto di sfere di influenza, all’origine dei mali del XX secolo e che la mia generazione ha combattuto», ha detto Mattarella guarda caso nell’intervento alla cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di dottore honoris causa dall’Università di Aix-Marseille. Per poi aggiungere: «Tema cui si affianca quello di figure di neo-feudatari del Terzo millennio - novelli corsari a cui attribuire patenti - che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni rappresentati dal cyberspazio nonché dallo spazio extra-atmosferico, quasi usurpatori delle sovranità democratiche».