Codogno nuovi segnali e telecamere | Furbetti in aumento

(Lodi) – Sparisce il semaforo, ormai guasto, e compare l’insegna con il messaggio luminoso per segnalare agli automobilisti l’ingresso della zona a traffico limitato (Ztl) in pieno centro storico. In via Roma da ieri, con la posa finale delle nuove, è stato completato il lavoro di ammodernamento del varco d’accesso al cuore della città. Nuova segnaletica e, si spera, indicazioni più chiare per chi ha in mano il volante visto che iche violano la ztl sono sempre più numerosi. Secondo i dati del comando di polizia locale, sono oltre 150 gli automobilisti che vengono sanzionati perché attraversano il tratto di via Roma durante gli orari dello stop alle auto. D’altronde, non esiste una telecamera con lettura targhe. Così, per i furfetti è ormai diventata un’abitudine quella di attraversare abusivamente il centro storico, utilizzando la scorciatoia non consentita della Ztl all’incrocio con via Verdi nella giornata di domenica.