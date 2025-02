Oasport.it - Cocciaretto-Bronzetti, WTA Cluj 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, venerdì 7 febbraio, Elisabettae Luciasi contenderanno l’accesso alle semifinali del WTA250 di-Napoca. Sul veloce indoor rumeno, un derby tricolore che sarà importante per entrambe le giocatrici, in cerca di fiducia e desiderose di accumulare punti nella classifica mondiale.La romagnola (n.72 del ranking) si è imposta contro l’americana Peyton Stearns (n.46 WTA) sullo score di 6-2 7-6 (1), rischiando di complicarsi la vita nel secondo parziale. Brava, comunque,a prevalere nel tie-break. Più netta l’affermazione della marchigiana (n.60 del ranking) contro la padrona di casa, Ana Bogdan (n.120 del mondo) per 6-3 6-0. Una prestazione autorevole per la nostra portacolori.Le due ragazze nostrane non si sono mai affrontate nel massimo circuito e questo sicuramente renderà ancor più interessante il loro match.