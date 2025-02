Ilrestodelcarlino.it - Cobas: "Rsu, elezioni senza trasparenza"

"Non c’è un verbale ufficiale di queste. Loro dichiarano di avere eletto queste RSU, ma noi abbiamo raccolto la firma di più della metà dei lavoratori che non si sentono rappresentati", ha denunciato Silvio Rosati, sindacalista ADL, aprendo la conferenza stampa tenutasi ieri nel parcheggio aziendale di via Fratelli Bandiera 7 a Reggio Emilia. Presenti i dipendenti della San Germano S.p.A del gruppo Iren. "I lavoratori si sono rivolti ad ADLnell’ottobre 2024. LeRSU si sono svolte: gli altri sindacati non hanno esposto tutta la documentazione prevista dalla legge, impedendo di fatto la nostra candidatura, nonostante siamo il sindacato più rappresentativo. Le prime due, a dicembre e gennaio, hanno visto una bassissima partecipazione: solo 20 votanti su 104", ha spiegato Rosati.