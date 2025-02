Lapresse.it - Clima, gennaio 2025 il più caldo storia

è stato il mese dipiùdella. Lo conferma il bollettinotico mensile messo a punto da ‘Copernicuste change service‘ (C3s), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della commissione Europea. Un mese che per l’ennesima volta – viene spiegato – ha avuto una temperatura media al di sopra degli 1,5 gradi centigradi, la soglia indicata come quella ‘preferibile’ dall’accordo di Parigi. “è un altro mese sorprendente – osserva Samantha Burgess, strategic lead forte di Ecmwf (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine) – un mese che continua le temperature record osservate negli ultimi due anni, nonostante lo sviluppo delle condizioni di La Niña nel Pacifico tropicale e il loro temporaneo effetto di raffreddamento sulle temperature globali”.