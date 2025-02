Quotidiano.net - Click day per assunzioni lavoratori extracomunitari: 9.500 posti per collaborazione domestica

Parte domani alle 9.00 ilday per ledeiper la. Le domande precaricate sul sito del ministero degli Interni sono 45mila a fronte di 9.500per il settore e quindi è probabile che gli spazi si esauriscano in pochi minuti come è avvenuto il 5 febbraio in occasione delday per inon stagionali. Altriday sono previsti il 12 febbraio per istagionali e il 1 ottobre per istagionali del turismo. Per l'assitenza familiare però la finestra non si chiude completamente domani dato che oltre ai 9.500per il lavoro domestico ci sono 10milaper fare fronte alla domanda di badanti per i grandi anziani e per i disabili. Se le famiglie hanno bisogno di aiuto domestico per persone over 80 o non autosufficienti la richiesta di flussi persi potrà fare anche dall'8 febbraio.