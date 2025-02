Ilrestodelcarlino.it - Clementina, quinto ko:. Riccione ringrazia

3 Parziali: 17-25, 21-25, 26-282020: Bellegni 2, Usberti 13, Barbolini 4, Malatesta 11, Calza 4, Tomasetig 8, Fabbo, Luciani 2, Casarin, Boari 1, Giuliani, Sposetti L1, Bastari L2. All. Moretti. LASERSOFT: Morolli 8, Tallevi 15, Spadoni 11; Calvelli 10, Montesi, Gabellini, Saguatti 11, Tobia, Gugnali, Chiste, Godenzoni, Calzolari L1, Vidali L2. All. Piraccini. Arbitri: Tosti e Sacrini Quinta sconfitta consecutiva per lache cede in tre parziali a. Squadra molle quella di Moretti nei primi due set, poco attenta a muro e vulnerabile in difesa, tanto da essere in balia delle avversarie. La reazione arriva nel terzo parziale, dove le clementine si procurano ben tre palle set, ma manca ancora la stoccata decisiva, consuetudine in questa stagione nella formazione marchigiana, per riaprire il match.