Classici fumetti e opera al teatro Rondinella

Prende il via la stagione delLadi Montefano, realizzata dal Comune con l’associazione culturale La" e la direzione artistica di Marco Bragaglia. Il cartellone si apre sabato prossimo con Simona Lisi, che presenterà il suo spettacolo multimediale "Lingua ignota", evento incentrato sulla figura di Ildegarda di Bingen, monaca, scrittrice, mistica e teologa tedesca. Sabato 22 febbraio "Veniamo da lontano", spettacolo contro la violenza di genere con la voce narrante, il violino e il canto di Serena Cavalletti, alla chitarra classica Marco Monina, con la cantante Anahita Dowlatabadi e la danzatrice Wendy Verna. Il giallista Carlo Lucarelli sabato primo marzo presenterà la sua graphic novel "Julian" con lo sceneggiatore Stefano Fantelli, il disegnatore Marcello Mangiantini e la voce narrante di Chiara Pietroni, evento in collaborazione con il festival FantaMacerata.