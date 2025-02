Iodonna.it - Classe 1991, Joan ha vinto nel 2023 un David di Donatello, insieme a Elodie, con il brano "Proiettili (ti mangio il cuore)"

Leggi su Iodonna.it

Cantautrice raffinata e originale, con la canzone EcoThiele è una delle debuttanti di questo Sanremo 2025. Emersa dalla scena indie milanese,è pronta a conquistare anche il grande pubblico. Cantautrice raffinata, atipica e originale,mescola suoni retrò a ritmi contemporanei, scegliendo di cantare in inglese testi romantici e suggestivi con uno stile unico, ricco di riferimenti colti alla musica del passato. Per molti, bookmakers compresi, sarà la vera rivelazione di questa edizione del festival. Sanremo 2025, di cosa parlano le canzoni dei Big in gara? X Leggi anche ›: è uscito “”, il suo nuovo(conThiele) contenuto nel film “TiilThiele, chi è la cantautrice in gara a Sanremo 2025Nata sul Lago di Garda nel, Alessandra Thiele, in arte, trascorre parte della sua infanzia in Colombia, paese d’origine del padre.