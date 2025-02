CLAMOROSO – Con l’uscita di uno tra Correa e Arnautovic l’Inter avrebbe preso Asensio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter. A detta comune il calciomercato nerazzurro in questa sessione invernale è stato alquanto deludente. Non basta porre lo sguardo molto in là, ma già nella stessa Milano è evidente come il mercato dei rossoneri sia stato notevolmente più colorato, ed è proprio di questa che è stata accusata: non essersi mossa come le altre, un qualcosa che a lungo andare potrebbe penalizzarla nell’economia della stagione. Una delle possibili interpretazioni a ciò è la realtà dei fatti che forse alle volte si fa fatica a vedere o ad ammettere, ovvero che, a dirla tutta, di questo così tanto roboante mercato non ne aveva poi tutto questo bisogno.Marcoalpiù di un’ideaOltre alle operazioni comunque portate a termine è anche vero comein qualche reparto qualcosa in piùpotuto farlo, ma l’inadempienza di ciò non giustifica lo stesso il mare di reazioni emerso in questi giorni.