Liberoquotidiano.it - Clamoroso colpo di scena a Sanremo 2025: Olly si "mangia" Giorgia, cosa sta succedendo

dinelle quote per il Festival di, al via il prossimo martedì sotto la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti:è ora il favorito nelle scommesse sulla vittoria. Secondo Agipronews, il cantautore ligure, che a dicembre partiva da una quota di 10, è ora offerto a 3 su Planetwin365, superando, fino a poco fa leader delle previsioni, che scivola a 3,50. Sul podio anche Achille Lauro, bancato a 7, seguito da Irama a 8 e Fedez a 9. Guardando alla distribuzione per genere, su Snai il trionfo di un artista maschile è favorito a 1,65, mentre la vittoria di una donna è quotata a 2,25. Decisamente più alta la quota per un gruppo vincente, fissata a 15. Le previsioni dei bookmaker si aggiornano dopo l'ascolto degli addetti ai lavori e la pubblicazione ufficiale dei testi, elementi che hanno già influito sugli equilibri della competizione.