Clamoroso al Franchi: la Fiorentina spiana l'Inter, come cambia la classifica

Labatte 3-0 l'nel recupero della 14/a giornata, disputato allo stadio 'Artemio' e ripreso dal 17', minuto in cui fu sospeso lo scorso 1° dicembre per il malore del centrocampista gigliato Edoardo Bove. A decidere il match disputato allo stadio 'Artemio' la rete di Ranieri al 59' e la doppietta di Kean, a segno al 68' e all'89'. Ini nerazzurri restano al 2° posto con 51 punti, 3 in meno del Napoli capolista, mentre i viola agganciano al 4° posto la Lazio a quota 42. Al 4' della ripresa gioco fermo dopo un testa a testa in cui Comuzzo ha avuto la peggio, per fortuna dopo pochi secondi il difensore può proseguire il match. Al 6' Dodo serve in profondità Kean ma la conclusione dell'attaccante finisce larga. Al 9' Lautaro cerca il destro in girata, su cross dalla destra, per anticipare tutti ma spedisce alto.