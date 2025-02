Gamerbrain.net - Civilization VII si aggiorna per il lancio con FIX e novità

L’accesso anticipato a Sid Meier’sVII è finalmente disponibile! Il team di Firaxis Games ha lavorato duramente per perfezionare il gioco in vista del, rispondendo anche ai primi back della community.Con questo spirito, siamo lieti di annunciare la prima patch ufficiale: Patch 1.0.1! Questomento introduce numerosi miglioramenti e correzioni, con particolare attenzione ad alcune delle richieste più sentite dai giocatori. Tra leprincipali troviamo un minimappa migliorata, nuove voci nella Civilopedia e tante ottimizzazioni che rendono l’esperienza di gioco ancora più fluida e bilanciata.GeneraliTutte le PiattaformeMuoversi su un Ponte non termina più il movimento dell’unità.Rimosso il malus di -2 Felicità per la perdita di una Politica Sociale durante le Celebrazioni.