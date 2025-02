Ilpiacenza.it - Civardi Srl si espande a Colombarola di Gragnano

Leggi su Ilpiacenza.it

L’azienda “Srl”, che opera a, in località, dal 2011, nel settore della verniciatura “Oil and gas”, potrà allargarsi. Dopo il via libera della Conferenza dei Servizi, il Consiglio Comunale, con il voto contrario dell’opposizione, ha approvato il progetto di ampliamento.