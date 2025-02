Laspunta.it - Cisterna, via libera del MEF per la ricostituzione del fondo per i trattamenti economici dei dipendenti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha accolto le controdeduzioni formulate dall’Amministrazione comunale in seguito all’ispezione che, lo scorso anno, ha interessato il Comune di.Dopo una laboriosa opera di ricognizione, gli uffici comunali hanno risposto agli 8 rilievi mossi dal MEF che riguardavano, principalmente, la ricostruzione delper le politiche di sviluppo del personale.Dal 2016, infatti, poco era stato fatto per adeguare ideidel Comune die questo aveva portato, negli anni, all’apertura di tavoli con le rappresentanze sindacali per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori.L’ispezione del 2024 è iniziata a marzo ed è durata 3 mesi; nel mese di giugno sono pervenuti i rilievi del MEF e ad ottobre l’Ente ha formulato le sue controdeduzioni che sono state accolte per la ricostruzione del, con nota trasmessa dal MEF proprio nei giorni scorsi.