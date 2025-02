Casertanews.it - Cinque frazioni senz'acqua da ora di pranzo a ora di cena

Leggi su Casertanews.it

Rubinetti a secco per 6 ore nella giornata di oggi (6 febbraio) in diversee località di Sessa Aurunca. Sarà, infatti, interrotta la fornitura idrica dalle ore 13 alle ore 19, praticamente da ora dia quella di. Previsti disagi per la popolazione che si ritroverà con i.