Cinema | Chello ‘ncuollo di Olga Torrico vince la V edizione di Cinemagma a Pozzuoli

Si è conclusa con l’ennesimo pienone la Vdigma, la rassegna di film indipendenti con la direzione artistica di Giuseppe Borrone, svoltasi dall’8 gennaio al 5 febbraio presso la Sala Molière, il Teatro in ArtGarage didiretto da Nando Paone.il premio come miglior cortometraggio “” di,Questa la motivazione: “Per la straordinaria capacità di legare finzione e documentario in un racconto maturo e consapevole. La regista, attraverso gli occhi della sua giovane e talentuosa protagonista, riesce a muoversi con sapienza e delicatezza in un mondo conosciuto e ben esplorato, restituendo uno sguardo autentico sulla vita rurale, tra superstizione ed emancipazione”.La giuria tecnica, presieduta dal regista Giovanni Dota, e composta dalle attrici Miriam Candurro e Adele Pandolfi, dal montatore Davide Franco, e dalla giornalista Ilaria Urbani, ha inoltre assegnato: una menzione speciale a La giustificazione di Alex Marano, il Premio come miglior attore a Dino Porzio, protagonista del cortometraggio Fatman di Raffaele Patti, il Premio alla migliore attrice, intitolato alla memoria di Cetty Sommella, alla giovane Aurora Menenti, per l’interpretazione del cortometraggio Kore, di Fabiana Russo e il Premio al miglior montaggio, dedicato alla memoria di Raimondo Crociani a Ivan Mazzone, per il cortometraggio Arctichoke – A mermaid not a punk, di Salvatore Rocco.