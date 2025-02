Romadailynews.it - Cina: universita’ sviluppa celle solari tandem flessibili ultra efficienti

Gli scienziati della Westlake University cinese hanno presentato un’innovazione nella tecnologia solare:sottili eche possono raggiungere un’efficienza record di conversione dell’energia del 23,4%. Le, con uno spessore paragonabile al diametro di un capello umano, combinano strati di perovskite e seleniuro di rame indio gallio (CIGS), offrendo applicazioni promettenti in dispositivi indossabili, superfici edilizie curve, veicoli elettrici e aerospaziali, ha riportato oggi il “Science and Technology Daily”. La ricerca sottolinea il ruolo crescente dellanel campo dell’innovazione solare di nuova generazione. Il team, guidato da Wang Rui della Scuola di ingegneria e del Centro di ricerca per le industrie del futuro, ha pubblicato i risultati su “Nature Photonics”.