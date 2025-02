Romadailynews.it - Cina: record di viaggi turistici nazionali durante vacanze

Turisti visitano un punto panoramico nella citta’ di Qingzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 4 febbraio 2025. Secondo i dati pubblicati ieri dal ministero della Cultura e del Turismo del Paese, laha registrato undi 501 milioni digli otto giorni di vacanza per la Festa di primavera, conclusisi martedi’, con un aumento del 5,9% su base annua. I turisti hanno speso oltre 677 miliardi di yuan (circa 94,43 miliardi di dollari) per i lorole, con un aumento del 7% anno su anno, secondo i dati. Turisti cavalcano i cammelli nel punto panoramico del monte Mingsha e di Crescent Spring a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 4 febbraio 2025. Secondo i dati pubblicati ieri dal ministero della Cultura e del Turismo del Paese, laha registrato undi 501 milioni digli otto giorni di vacanza per la Festa di primavera, conclusisi martedi’, con un aumento del 5,9% su base annua.