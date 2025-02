Romadailynews.it - Cina: portavoce, si oppone a sfollamento forzato di persone a Gaza

Laha sempre creduto che “i palestinesi governano la Palestina” sia il principio fondamentale della governance post-bellica di, ha dichiarato ieri ildel ministero degli Esteri Lin Jian. Il funzionario ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, quando gli e’ stato chiesto di commentare il discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cui dichiarava che gli Stati Uniti “prenderanno il controllo” e “possederanno” la Striscia didopo aver reinsediato nei Paesi vicini, come Giordania ed Egitto, i palestinesi che vivono li’. Secondo Lin, laha sempre creduto che “i palestinesi governano la Palestina” sia il principio fondamentale della governance post-bellica di. “Ci opponiamo allodella popolazione die speriamo che le parti interessate colgano l’opportunita’ del cessate il fuoco e della governance post-bellica aper riportare la questione palestinese sulla giusta via di una risoluzione politica basata sulla soluzione dei due Stati, in modo da realizzare una pace duratura in Medio Oriente”, ha dichiarato Lin.