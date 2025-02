Cina nomina controverso Lu Shaye rappresentante per l’Ue

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 feb. (askanews) – Laha confermato oggi ladelambasciatore Lucomespeciale per gli affari europei. Si tratta di unache pone nei dubbi nelle cancellerie europee, alla luce delle precedenti prese di posizione del diplomatico, che è stato ambasciatore in Francia per la Repubblica popolare cinese. “Il governo cinese hato l’ambasciatore Lu, in sostituzione dell’ambasciatore Wu Hongbo, qualespeciale per gli affari europei”, ha risposto oggi il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Guo Jiakun nella quotidiana conferenza stampa. “Ilspeciale Luassisterà nel coordinamento e nella gestione delle questioni relative all’Europa e, secondo necessità, intraprenderà consultazioni e scambi con i Paesi europei e con le istituzioni del”, ha continuato Guo.