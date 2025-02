Romadailynews.it - Cina: “Ne Zha 2” diventa film nazionale di maggior incasso di sempre

Leggi su Romadailynews.it

Ild’animazione “Ne Zha 2” ha superato l’epopea bellica del 2021 “La battaglia del lago Changjin”ndo ildidi tutti i tempi in. Fino alle 13:25 di oggi, gli incassi al box office per questo blockbuster d’animazione avevano superato i 5,77 miliardi di yuan (circa 804,84 milioni di dollari), raggiungendo il traguardo in soli otto giorni e cinque ore, secondo le piattaforme di biglietteria Maoyan e Beacon. Con le proiezioni che ora puntano a un totale finale di 9,4-9,5 miliardi di yuan, “Ne Zha 2” si consolida come ildinella storia del cinema cinese. Agenzia Xinhua