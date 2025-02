Romadailynews.it - Cina: inizia a costruire banca chiave di germoplasma per conservare foreste, praterie

Laha avviato la costruzione di un’importante struttura nazionale per le risorse diper la conservazione dellee dellenella Xiong’an New Area, a circa 100 chilometri da Pechino. Secondo l’Universita’ forestale di Pechino (BFU), che e’ il costruttore e gestore della struttura, questa operazione rappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema completo di conservazione delle risorse didellee dellein. Inoltre, secondo l’universita’ ladeldi Xiong’an dovrebbe aumentare la protezione e l’utilizzo di queste risorse e migliorare la qualita’ complessiva dell’industria. Negli ultimi anni, l’Amministrazione nazionale per lee leha pianificato una rete di sette strutture nazionali per le risorse diin tutto il Paese, che adotteranno il modello di distribuzione “una sede principale e sei filiali”.