Romadailynews.it - Cina: cresce economia invernale con sport e turismo culturale alimentando passione del pubblico

Situato nella provincia cinese piu’ settentrionale dello Heilongjiang, l’Harbin Ice-Snow World, un parco mozzafiato a tema glaciale noto per le sue scintillanti sculture di ghiaccio, e’ ora una delle destinazioni turistiche piu’ gettonate della. Durante gli otto giorni di vacanza per la Festa di primavera, conclusisi martedi’, sono stati effettuati oltre 610.000 viaggi nel parco. Le visite giornaliere di sabato hanno superato le 100.000, stabilendo un nuovo record di presenze in un singolo giorno. Dall’apertura di questa stagione, il parco ha ricevuto oltre 2,66 milioni di visite. Il fervore per ildel ghiaccio e della neve non e’ limitato a Harbin, ma e’ palpabile a livello nazionale.Con i suoi piani ambiziosi e ilnte entusiasmo del, l’cinese e’ pronta a diventare una pietra miliare del suo panoramaed economico, hanno osservato gli esperti nell’ultimo episodio della China Economic Roundtable, un talk show per tutti i media organizzato dall’agenzia di stampa Xinhua.