Ciclismo Geraint Thomas | Inizio di stagione complicato Il Tour? La corsa più bella

Roma, 6 febbraio 2025 - Quella che è cominciata da poche settimane sarà la sua ultimasu strada e le prime sensazioni non sembrano quelle che potrebbero fare da preludio a una chiusura col botto, ma, come da carattere, prova ad analizzare ilperiodo in corso. Le dichiarazioni diL'occasione di una disamina approfondita la offre CyclingNews. "Le ultime settimane sono state di buon allenamento, ma presentarsi alle gare in condizioni non ottimali non è stato il massimo. Ho avuto problemi di stomaco e qualche linea di febbre prima delDown Under e quindi in quei giorni ho faticato. Tuttora fatico e, in generale, non erano questi i risultati che speravo di ottenere". Se queste sono le cattive notizie, da relegare nella trasferta in Australia ormai alle spalle, le buone sono che davanti c'è ancora unalunga che vedrà il gallese disimpegnarsi in quelde France vinto nel 2018.