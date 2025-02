Sport.quotidiano.net - Ciclismo donne. Sfida negli Emirati Arabi, la Be Pink è pronta

Scatta oggi, dagli, la nuova stagione su strada della BeImatra Bongioanni. La formazione monzese dielite sarà al via dell’UAE Tour Women prova del calendario World Tour che si concluderà, dopo quattro frazioni, ad Abu Dhabi. È dunque l’ora di tornare in gruppo per le ragazze del team brianzolo guidato dall’ex professionista Walter Zini. Dopo una serie di stage di preparazione in altura, sei atlete sono pronte per la primadella nuova annata agonistica. Al via dell’odierna prima tappa, da Dubai Police Officer’s Club a Dubai Harbor sulla distanza di 149 chilometri, sono attese Vittoria Grassi, Elisa Valtulini, Gaia Segato, Linda Laporta, la slovacca Nora Jencusova e l’olandese Meike Uiterwijk Winkel. "È la prima corsa dell’anno e abbiamo cambiato un po’ di atlete - spiega Zini -quindi dovremo capire i movimenti con le nuove arrivate.