Fanpage.it - ‘Ciao casa mia’, il racconto dei cani e gatti delle Vele di Scampia. Il regista: “Persone perdevano la casa ma pensavano agli animali”

Lo sgomberoha coinvolto anche gli animali: quelli che non hanno potuto seguire la loro famiglia e quelli di strada ora cercano adozione e la loro storia e quanto accaduto in quei giorni è raccontata nel reportage 'Ciaomia' che sarà proiettato a Napoli il prossimo 7 febbraio. Ne abbiamo parlato con Andrea Morabito, il: "Un'esperienza intensa ed intima in un territorio pieno di contraddizioni affascinanti"