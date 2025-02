Ilfattoquotidiano.it - Ci sarebbe un gran bisogno di sinistra. E invece qui i media la spingono verso il centro

di Michele SanfilippoL’avanzata inarrestabile delle destre alle elezioni di quasi tutti i paesi europei (per non parlare degli Usa) meriterebbe una seria analisi sull’adozione di politiche economiche neoliberiste, praticate più o meno ovunque, che hanno fatto arricchire enormemente pochi individui (o famiglie) a scapito della riduzione, sempre più marcata, della capacità economica delle fasce medie della popolazione, che sono precipitatel’indigenza.Dopo la debacle del partito democratico alle elezioni Usa, mi sarei aspettato un minimo di autocritica da parte di tutti coloro (penso ai giornalisti dell’informazione mainstream o agli esponenti politici dei partiti sedicenti progressisti) che, da oltre trent’anni, hanno lavorato incessantemente qui in Italia per spostare il più importante partito dellailpolitico, spingendolo (senza troppa resistenza interna)l’adozione di politiche economiche neoliberiste che, da Clinton e Blair, spopolano tra i partiti progressisti di quasi tutto il mondo.