Dilei.it - Chrysí Vardinogiánni, chi è la seconda moglie di Nikolaos di Grecia

Leggi su Dilei.it

è sulla bocca di tutti per via di un annuncio arrivato del tutto inatteso. La bella ereditiera è, infatti, la promessa sposa del Principedi, col quale ha una relazione da appena qualche mese.e Chrysì hanno già fissato la data delle nozze, in programma il 7 febbraio 2025.Chi è il nuovo amore di Nicolaos diBionda, occhi color del cielo e un patrimonio di tutto rispetto.è una delle donne più chiacchierate del momento, lei che è riuscita a rubare il cuore del Principedi. E tutto in pochissimi mesi.I ben informati ricorderanno che il “Principe Playboy”, come è stato soprannominato in passato, ha divorziato da neanche un anno dalla prima, Tatiana Blatnik, con la quale è stato sposato per 14 anni.