Christian Raimo torna in cattedra, era stato sospeso tre mesi per aver dato giudizi, ritenuti offensivi, sul ministro Valditara

«Sono contento dire a scuola, molto contento. Perché la scuola è la mia ragione di vita: lo è in classe, nei collegi docenti e nei consigli di classe, ma anche fuori dalle mura che ben conosco. La relazione con i ragazzi è l’acqua in cui mi piace nuotare». Con queste parole, docente romano e scrittore, annuncia al Corriere della Sera che rientrerà venerdì in classe dopo la sospensione di tre(con stipendio dimezzato) decisa per, suldell’Istruzione Giuseppe, durante un dibattito pubblico. «Chiunque si spende per la scuola lo sa: quello del docente è un lavoro di relazione, per cui serve una continuità che non è solo presenza, ma progettualità e riflessione sul percorso, interesse per le persone. La sospensione brusca, improvvisa, ai ragazzi è sembrata insensata quanto a me.