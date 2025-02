Nerdpool.it - Chris Pratt è in Jurassic World – La Rinascita? Ecco la risposta definitiva

L’entusiasmo per il franchise diPark è alle stelle dopo il debutto del trailer ufficiale di– La, il nuovo capitolo che segna l’inizio di una nuova era per la saga. Il film introdurrà nuovi personaggi, nuove storie e, ovviamente, nuovi dinosauri, portando una ventata di freschezza dopo la conclusione della trilogia dicon– Il Dominio nel 2022.Ambientato cinque anni dopo gli eventi de “Il Dominio”,– Lasi presenta come un’evoluzione della saga, ma c’è un dettaglio che ha lasciato perplessi molti fan:è completamente assente dal trailer. Questo ha subito scatenato speculazioni sul possibile ritorno del suo personaggio, Owen Grady, in qualche modo nel nuovo film.è in– La?Lasemplice è no:non farà parte del cast di– La