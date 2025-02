Cityrumors.it - Chiede più volte di andare al bagno, viene fatto scendere dall’aereo

Una coppiafatadall’aeroplano perché il ragazzotroppedial, la polizia lo scorta giùQuando si vola in aereo ci sono delle regole che sono ormai chiare e note a tutti, ma che vengono rigorosamente ripetute prima del decollo. Gli steward e le hostess, nel momento in cui si posizionano lungo il corridoio del velivolo, spiegano quelle che sono le indicazioni di emergenza da seguire durante le fasi del volo e nelle rarissime situazioni di emergenza.piùdial– Cityrumors.itIl mancato rispetto di queste norme può avere diverse conseguenze. Nell’ultimo caso, quindi quando avvengono degli imprevisti durante il viaggio, queste regole hanno lo scopo di salvare la vita o l’incolumità dei passeggeri, quindi seguirle sarebbe la cosa migliore per evitare problemi.