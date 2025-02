Chicago P D – Stagione 12 | data di uscita cast trama trailer e tutto ciò che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

P.D. –12:diciò cheIl popolarissimo police proceduralP.D. è l’ennesima continuazione di successo del franchise One, ed è stato confermato il suo ritorno per la dodicesima. Sviluppata per la TV dal leggendario produttore Dick Wolf e da Matt Olmstead,P.D. segue gli agenti dell’Unità di Intelligence del dipartimento mentre usano i loro talenti unici per risolvere alcuni dei casi più importanti della città. Come la maggior parte dei numerosi procedurali televisivi di Wolf,P.D. brilla perché trova il perfetto equilibrio tra storie settimanali emozionanti e narrazioni continue sulla vita personale dei personaggi.P.D. è stata lanciata nel 2014 come primo spinoff della serie di successoFire, e il suo successo immediato è stato la prova che l’universo di Oneera altrettanto valido quanto gli altri show dell’universo di Dick Wolf.