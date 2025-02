Napolitoday.it - Chiara Russo: “La nostra Mina Settembre piace perché il pubblico aspetta il lieto fine”

Leggi su Napolitoday.it

Ascolti super per la terza stagione di. Non è scontato continuare a mantenere alto i numeri degli spettatori ma fatto sta riesce, ancora una volta, a essere una calamita per loro affezionati non solo aalias Serena Rossi ma anche per gli storici componenti del cast come.