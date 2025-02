Ilrestodelcarlino.it - Chiara Nasti contro il vaccino della pertosse: la reazione di Roberto Burioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 6 febbraio 2025 – Il virologo pesarese, professore ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, interviene dopo le parole dell’influencersul. Il postilLa moglie di Mattia Zaccagni, riminese alaLazio eNazionale, mamma dei piccoli Thiago e Dea, rispondendo a un follower su Instagram che le chiedeva se in gravidanza avesse fatto il, aveva risposto: “No, anche perché il minimo fastidio/dolore lo assocerei a quello. Essendo molto ansiosa. Preferisco che il mio corpo resti così com’è senza iniettarci niente o cose in più. Vedo gente che ormai si indigna per tutto. E quasi ti vuole convincere a fare ogni tipo di. I nostri parenti all’epoca non hanno mai fatto niente di sta roba.