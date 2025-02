Ilgiorno.it - Chiara, massacrata dal suo ex: “Mi ha rotto il naso a pugni. Ora vado nelle scuole: nessuno deve più subire”

Milano – “Avevo la vostra età quando mi sono ritrovata in una relazione tossica. Adesso di anni ne ho 22. Sono finita in una trappola di sofferenza, culminata il giorno di San Valentino del 2022 quando il ragazzo che pensavo mi amasse mi ha quasi uccisa. Forse, se a scuola avessi incontrato qualcuno, come state facendo voi oggi, in grado di spiegarmi come riconoscere la violenza fin dal principio, fin dai gesti e dalle parole, a dirmi cheè immune da una relazione tossica (e io non sapevo nemmeno cosa fosse) avrei evitato tutto quel dolore”.Balistreri, di Bologna, ha parlato ieri mattina davanti a decine di studenti, in maggioranza ragazze, del liceo ginnasio Berchet, parte attiva del progetto “Ora parla Sofia“ dell’associazione Scarpetta rossa per prevenire la violenza di genere in nome di Sofia Castelli, uccisa a 20 anni dall’ex fidanzato il 29 luglio del 2023 a Cologno Monzese.