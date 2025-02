Amica.it - Chiamatelo royal pink: il nuovo colore preferito da regine e principesse

Dal cipria al bubblegum fino al confetto e al fucsia: il rosa sembra essere ilmust del guardaroba di. Da Letizia Ortiz a Kate Middleton, ecco i total look delle.Il 5 febbraio 2025, in occasione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cervantes, Letizia di Spagna ha declinato completo di Hugo Boss con pullover di Falconeri. Due giorni prima a Roma, Rania di Giordania ha optato per un abito con maniche lunghe in pizzo, borsa di Dolce&Gabbana, cintura di Oscar de la Renta e décolleté di Dior. Per presenziare a una riunione della National Coalition for Financial Health a fine gennaio 2025, Maxima d’Olanda ha scelto un look rosa bubblegum con cappotto di Oscar de la Renta. Nel ideo di Amica.it, la vie en rose dell romantiche di Charlène di Monaco e Kate Middleton.