Chi sono la moglie e i figli di Lorenzo Rovagnati, morto nell'incidente a Castelguelfo

, erede della nota azienda produttrice di salumi, è tra le tre vittime dell’incidente accaduto ieri sera nei pressi di Parma. L’elicottero sul quale viaggiava è precipitato intorno alle ore 19:00 vicino al Castello di, nel comune di Noceto; l’edificio, risalente al Medioevo, è di proprietà della sua famiglia.era solito raggiungerlo di mercoledì, quando era possibile, spostandosi da Bias, in provincia di Monza, dove risiedeva. L’imprenditore, di soli quarantuno anni, portava avanti il ruolo di amministratore delegato del salumificio industriale. L’azienda, fondata nel 1941 in Brianza dal nonno di, Angelo Ferruccio, è conosciuta in tutto il mondo, in particolare per il prosciutto cotto, e fattura oltre trecento milioni di euro l’anno.