Davidemaggio.it - Chi l’ha Visto ritrova l’ex Carramba Boy Riccardo Flammini, ma è giallo sulla sua scomparsa

Leggi su Davidemaggio.it

Ha dell’incredibile la storia di: primaBoy nello storico programma di Raffaella Carrà, poi attore e dal 2022 scomparso. Fino a ieri, quando Chi? mostra le immagini del suomento. Una vicenda soltanto in apparenza a lieto fine.Ex “boy” di Raffaella Carrà scomparso:scrive a “Chi?” da #Parigi. “E' proprio lui, ma non sta bene. Se qualcuno lo incontra, segnali dove si trova”, l'appello della sorella agli spettatori che vivono in Francia.#chilha?https://t.co/36Q2q0syF4 pic.twitter.com/OrE9dDDsEu— Chi l'ha? (@chilharai3) January 31, 2025, dallaal misteriosomento, oggi 45enne, scompare nell’aprile del 2022 dopo essere partito da Berlino per andare a Parigi.