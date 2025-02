Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera. Ritrovato l’attore scomparso: “Mi hanno fatto molto male”

Leggi su Dilei.it

Il 5 febbraio 2025 è andata in onda una nuova puntata di Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli. Largo agli appelli, ai casi di cronaca, così come alla sensibilizzazione sulle truffe che stanno dilagando e per cui tante persone non stanno unicamente perdendo i propri soldi, ma anche la vita. Si è poi affrontato il ritrovamento delRiccardo Flammini,a Parigi: a Chi?, ha affidato la sua verità.Il Caso di Riccardo Flammini,a ParigiIl primo caso affrontato in studio da Federica Sciarelli nella puntata di Chi? del 5 febbraio 2025 è il ritrovamento di Riccardo a Parigi: in studio è stata presente la sorella Valentina, che non si è mai arresa e che ha perseverato nella ricerca. Nella scorsa puntata, Riccardo si era rivolto proprio al programma: “Per favore, sono in una situazionedifficile e delicata, fate mettere in contatto i servizi segreti italiani con l’ambasciata italiana di Parigi: è urgentissimo”.