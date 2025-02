Thesocialpost.it - Chi finanzia i partiti? Ecco la lista coi nomi: aziende, imprenditori e volti noti

Chi? Da quando non esiste più ilmento pubblico, la domanda sorge spesso spontanea, e ogni anno qualcuno cerca di indagare per capire poi, di conseguenza, quali interessi andranno a tutelare gli esponenti di quello schieramento. Del resto è logico, se tu mi finanzi, io in qualche modo poi farò qualcosa per te. In Italia, ora, la legge prevede che lo Stato sostenga le attività dei gruppi parlamentari e i privati finanzino i. Ihanno diritto a due tipi dimento privato: il 2 per mille dell’Irpef, che ha un tetto e il resto lo incamera lo Stato, e poi le donazioni dirette dove ogni singolo soggetto non può superare i 100 mila euro all’anno e detraibili al 26% fino a 30 mila euro. Detto questo, chichi? A questa domanda hanno risposto con un’inchiesta Domenico Affinito e Milena Gabanelli nella Data Room del Corriere.