Thesocialpost.it - Chi erano Flavio Massa e Leonardo Italiani, morti con Lorenzo Rovagnati nell’incidente con l’elicottero

Leggi su Thesocialpost.it

Un incidente drammatico, conprecipitato all’improvviso per cause ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine. Oltre all’imprenditore 42enne, amministratore delegato dell’omonimo gruppo, sono state identificate nella notte le altre due vittime della tragedia avvenuta mercoledì 5 febbraio verso le 19 a Castelguelfo di Noceto (Parma).Leggi anche: Esce per andare a scuola e scompare: le disperate ricerche di Carmen, ha soltanto 15 annisono i due piloti che si trovavano a bordo delcaduto mercoledì 5 febbraio nella tenuta della famiglia, a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. Insieme a loro c’era, 42 anni, amministratore delegato della nota azienda di salumi.