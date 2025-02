Ilfattoquotidiano.it - Chi era Lorenzo Rovagnati, morto nello schianto dell’elicottero: l’attesa per il terzo figlio, il ruolo nell’azienda di famiglia

È precipitato insieme a due piloti nel suo elicottero, vicino al Castello di Castelguelfo, nel comune di Noceto, a Parma, che era proprietà della. Lo raggiungeva spesso, spostandosi da Biassono, in provincia di Monza, dove viveva.a 41 anni. Era sposato da sei anni con Federica Sironi, che aspettava il loro.Era amministratore delegato dell’azienda di, nota in tutto il mondo per il prosciutto cotto e fondata nel 1941 in Brianza dal nonno Angelo Ferruccio. Oggi il marchio ”re dei prosciutti” fattura oltre 300 milioni di euro l’anno, con oltre mille dipendenti attivi in 20 paesi. Negli ultimi quindici anni, cone il fratello Ferruccio alla guida,ha esportato prosciutto cotto in Europa e aperto il primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti.