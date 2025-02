Cultweb.it - Chi è Sabato De Sarno, lo stilista napoletano troppo “sobrio” per Gucci

Deè uno degli stilisti emergenti più apprezzati. Erede di Alessandro Michele a, dopo due anni di collaborazione, ha lasciato poco fa la guida della casa di moda, della quale non sarà più direttore creativo. Nato a Cicciano (Napoli), il 31 marzo 1983, sotto il segno dell’Ariete,Deha costruito la sua carriera nella moda con una lunga esperienza dietro le quinte dei più importanti brand del lusso. Si forma all’Istituto Carlo Secoli di Milano dove si diploma, nel 2002, disegnando una gonna a righe nera che, muovendosi, mostra invece sette colori. Vince il Premio Ago d’Oro e arriva da Prada. Per poi passare a Dolce & Gabbana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe(@.de) Nel 2009 entra in Valentino, dove ha trascorso oltre un decennio, arrivando a ricoprire il ruolo di fashion director per il prêt-à-porter maschile e femminile.