Metropolitanmagazine.it - Chi è il padre di Maxime Mbandà: “Non c’è stato un bel rapporto tra noi, anaffettivo”

Nella puntata di oggi, 6 febbraio, all’insegna del Grande Fratello,sarà protagonista di una dolce sorpresa e stando alle anticipazioni, il concorrente potrà riabbracciare il.“Io ho unabbastanza controverso con mio. E’ mio, lo rispetto e gli voglio bene. Non ha fatto niente di male, semplicemente. io sono così con i miei figli perché sto compensando quella mancanza. Io intendo proprio dal punto di vista relazionale. Alcune mie insicurezze derivano proprio da quello perché mi è mancato l’affetto. Mionon mi abbracciava, non era severo ma. Non è una persona seria ma lui a sua volta non ha ricevuto amore. Mioha sempre passato la vita a lavorare. I viaggi, lo sport, lo facevo con mia madre, mionon c’è mai. Io lo vedevo come un eroe perché lavorava, salvava persone, studiava.