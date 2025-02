Quotidiano.net - Chi è Gulcan Arslan, Nesrin (e Gulbin) di 'My home my destiny'

In onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40, ‘MyMy’ è diventata uno dei punti fermi della programmazione delle soap Mediaset. In questi giorni, il pubblico ha assistito all’ingresso di un nuovo personaggio all’interno delle intricate trame, interpretato da, chi è il personaggio interpretato daLa misteriosa ragazza è entrata nella vita di Zeynep (interpretata da Demet Ozdemir) ed è diventata sua amica. Lo spettatore viene immediatamente a conoscenza della vera identità della donna.non è altro che la sorella di Zeynep,, scomparsa molti anni prima. La donna è stata rintracciata e ingaggiata da Ekrem (Nail Kirmizigul), il padre adottivo di Zeynep, e Meltem (Hilal Uysun), la sua attuale compagna. La missione della coppia è quella di vendicarsi di Nermin (Senan Kara) e Zeynep, ritenuti colpevoli di aver intentato una causa per ottenere i beni che Ekrem aveva sottratto.