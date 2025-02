Ilgiorno.it - Chi è Fabio Nava, il nuovo segretario di Cisl Lombardia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 6 febbraio 2025 – Cambio al vertice della. Il Consiglio generale del sindacato, riunito oggi a Concorezzo (Monza e Brianza), ha elettogeneralesuccede a Ugo Duci (alla guida dell'organizzazione dal 2017). L’organizzazione conta 730mila iscritti e celebra quest'anno i 75 anni di vita (è stata fondata il 30 aprile 1950) ed è impegnata nella stagione dei congressi, che si concluderà con l'assise nazionale in programma a metà luglio. I punti chiave del mandatoè nato a Bergamo nel 1967, diplomato in elettromeccanica è stato assunto dall'Enel nel 1989 e ha iniziato la sua esperienza sindacale nel 1990 nella federazione territoriale del settore elettrico (Flaei). "Siamo un sindacato innovativo e in crescita", ha affermato al termine del consiglio a cui hanno partecipato tra gli altri ilgenerale uscente Luigi Sbarra e la sua vice Daniela Fumarola, indicata dallo stesso Sbarra alla sua successione.