Cultweb.it - Chi è Debora Attanasio, la segretaria che ha raccontato l’epopea di Diva Futura

Leggi su Cultweb.it

è una giornalista e scrittrice italiana, nota soprattutto per essere stata ladell’agenzia di spettacolo fondata da Riccardo Schicchi,. La sua esperienza in questo contesto l’ha portata, poi, a scrivere il libro Non dite alla mamma che faccio la, pubblicato nel 2013, in cui racconta il dietro le quinte del mondo dell’intrattenimento per adulti in Italia.Ma come arriva una ragazza a lavorare per una delle più grandi società produttrici di pornografia in Italia? Nel caso dia fare la differenza è la volontà di portare avanti gli studi universitari e, allo stesso tempo, pagare un mutuo piuttosto oneroso.Per questo motivo, dunque, la sua ricerca di lavoro la conduce proprio da, l’agenzia che ha lanciato Ilona Staller, nota come Cicciolina, Moana Pozzi ed Eva Henger.