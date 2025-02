Dilei.it - Chi è Augusta Montaruli, la deputata di cui tutti parlano

“La politica è un’arte nobile ma io non ho sangue blu. Pellegrina, avvocato penalista. Italiana militante, deputato Fdi”. Così si presentanella sua biografia di X. Attualmente ricopre la carica di vice capogruppo di Fratelli d’Italia, il partito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale è legata sin dagli inizi della sua militanza in Azione Giovani.La carriera politica diClasse 1983,Anita Lauraè nata da genitori pugliesi ma ha sempre vissuto a Torino, sua città d’origine. Nel capoluogo piemontese ha studiato Giurisprudenza, laureandosi a pieni voti e intraprendendo successivamente la carriera di avvocato penalista dal 2016.Alla professione di avvocato, laha da sempre affiancato l’impegno politico. Già nel corso degli studi universitari, infatti, era stata eletta rappresentante degli studenti per il FUAN, acronimo di Fronte Universitario d’Azione Nazionale, un movimento politico costituito a Roma nel 1950 da studenti di estrema destra, poi sciolto nel 1996.