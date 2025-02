Serieanews.com - Champions League, decisione clamorosa della Uefa: nuova rivoluzione, non ci saranno più

, laè pronta ad unadavvero: arriva l’abolizione, non cipiù – SerieAnewsLasta preparando unache potrebbe cambiare per sempre il volto delle competizioni europee. Con l’introduzione del nuovo formato delle coppe, la, l’Europae la Conferencehanno visto modifiche significative.La più grande novità riguarda la fase a gironi, che ora prevede un girone unico con otto partite per ogni squadra, invece delle tradizionali sei. Questo significa più partite, più tensione, ma anche un calendario ancora più fitto per i club, che si trovano a fronteggiare una stagione particolarmente lunga e impegnativa.Con l’intensificarsi degli impegni, e l’arrivo del Mondiale per Club allargato che coinvolgerà ben 32 squadre (12 europee), la pressione sul calendario europeo si fa sempre più forte.